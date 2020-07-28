قائد مانشستر يونايتد: حان وقت تغيير دي خيا

طالب روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق ناديه بالبحث عن حارس أفضل من ديفيد دي خيا، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي.

وقال كين :لمحطة "سكاي سبورتس": لم أكن معجبا أبدا بالحارس الإسباني، حيث أنه يرتكب الكثير من الأخطاء وهفوات كبيرة تكلف يونايتد الكثير من النقاط مشيرا

الى انه حان وقت التغيير وهناك الكثير من الحراس المميزيين.

وأضاف:إذا أراد مانشستر المنافسة على لقب الدوري يحتاج إلى حارس أفضل مشيرا الى البطل ليفربول الذي أعار الحارس الألماني لوريس كاريوس إلى بشيكتاش التركي ودفع مبلغا قياسيا لضم البرازيلي أليسون،

والمح الى أن الكل شاهد ليفربول في مستويات مختلفة وتحسن في حراسة المرمى.

وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاد دي خيا عن التشكيلة بعد أخطاء ارتكبها خلال خسارة يونايتد من تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما انزلقت منه الكرة خلال الفوز 2- صفر على ليستر سيتي في الدوري يوم الأحد لكنه نهض ليمنع جيمي فاردي من التسجيل في مباراة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.