ياسر ابراهيم يتعرض للاصابة في مباراة الاهلي والجونة الودية

غادر ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي مباراة الجونة الودية مساء اليوم الثلاثاء بسبب الإصابة. واشتكى ياسر إبراهيم من إصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب مختار التتش. وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الثاني في ودية الجونة التي انتهي شوطها الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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