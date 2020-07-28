التعادل يسيطر على الشوط الأول من ودية الزمالك وطنطا

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا الودية المقامة حاليا استعدادا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتعادل السلبي بين الفريقين.
الزمالك لم ينجح في التسجيل طوال الشوط، وكانت أخطر فرص الفريق الأبيضعن طريق بعض التسديدات من جانب شيكابالا ومحمد عنتر.
وكاد عمر السعيد أن يسجل بعد عرضية من الجهة اليسرى استلم من خلالها الكرة وسدد ولكن ينقذها حارسمرمى فريق طنطا.
في المقابل، أظهر جنش حارس الزمالك تألقا واسعا من خلال التصدي لفرصة خطيرة لأجيري الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن جنش استطاع أن يتصدى للكرة بنجاح.
وحاول طنطا الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.
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