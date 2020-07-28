شاهد.. أحمد شوبير يعلن تمديد عقد مروان محسن مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي جدد عقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم قادمة. وكتب شوبير في تغريدة عبر تويتر:" مروان محسن 3 سنوات جديدة مع الأهلي". وينتهي عقد مروان محسن الحالي في صيف 2021. وكان مروان محسن قد حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر. وانتقل مروان محسن إلى النادي الأهلي بعد تجربة مميزة مع الإسماعيلي في صيف 2016.

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