نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الزمالك وطنطا في تحضيرات عودة الدوري المصري، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

تُنقل مباراة “الزمالك وطنطا” على قناة القناة الرسمية لنادي الزمالك، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت، وتقام على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة لفريق “الزمالك”، حيث واجه سموحة يوم 19 يوليو وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة الزمالك: في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”. خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة. خط الوسط: محمد حسن، إمام عاشور، كريم بامبو، محمد عنتر، محمود عبدالرازق “شيكابالا”. خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيلة طنطا: حراسة المرمى: محمد فتحي خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، أحمد سالم خط الوسط: كابونجا، محمد أسعد، أحمد الألفي، أحمد فهمي خط الهجوم: حسين فيصل، جون افيري.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للزمالك “حسام أشرف” 1-0

هدف التعادل لطنطا “محمد العشري” 1-1

هدف الزمالك الثاني “مصطفي فتحي” 2-1

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