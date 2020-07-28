جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة الـ26 والأخيرة “تشرين البطل والوثبة الوصيف”

يقدم لكم الخليج 365، جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 26 والأخيرة من موسم 2019-20، والذي تُوج تشرين بطلاً له للمرة الثالة فى تاريخه، حيث سبق وان فاز باللقب عامي (1982، 1997).

وتُوج تشرين بطلا للدوري السوري موسم 2019-20، بعدما تغلب على مضيفه الكرامة بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم 28 يوليو 2020، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب “محمد المرمور” فى الدقيقة 36، ليُنهي الفريق الساحلي الموسم برصيد 59 نقطة.

وتعادل الوثبة امام مضيفه حطين بهدف مقابل هدف، ليُنهي الفريق الحمصي الدوري السوري الممتاز فى مركز الوصافة برصيد 56 بعد منافسة قوية مع البطل تشرين، الذي تفوق بفاربق 3 نقاط فقط.

وودع النواعير الدوري الممتاز بعدما تلقي هزيمة قاسية من ضيفه الوحدة برباعية نظيفة، وكذلك ودع الدوري فريق الجزيرة.

وحقق الجيش فوزاً ساحقاً على مضيفه الفتوة بنتيجة 6-1، فى مباراة كان بطلها اللاعب “محمد الواكد” بتسجيله هاتريك، ليحصل على جائزة هداف الدوري.

إليكم جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة الـ26 والأخيرة

1- تشرين – عدد النقاط (59)

2- الوثبة – عدد النقاط (56)

3- حطين – عدد النقاط (53)

4- الجيش – عدد النقاط (49)

5- الوحدة – عدد النقاط (44)

6- الاتحاد – عدد النقاط (43)

7- الشرطة – عدد النقاط (35)

8- الكرامة – عدد النقاط (33)

9- الطليعة – عدد النقاط (29)

10- الفتوة – عدد النقاط (23)

11- جبلة – عدد النقاط (22)

12- الساحل – عدد النقاط (22)

13- النواعير – عدد النقاط (19)

14- الجزيرة – عدد النقاط (7)

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