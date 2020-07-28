النصر يحصل على عقد عسيري.. والصفقة تُثير دهشة اللحياني!

استطاعت إدارة نادي النصر حسم انتقال لاعب أهلي جدة، عبدالفتاح عسيري، بشكل نهائي، بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الراقي، مقابل 3 ملايين ريال.

وكان المشرف العام على فريق النصر، عبدالرحمن الحلافي، قد التقى مع عبدالإله مؤمنة رئيس أهلي جدة، في حضور عبدالفتاح عسيري، بمدينة جدة، للتوصل إلى اتفاق.

وتكفل عضو شرف النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، بشراء الفترة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “استمراراً لدور الداعم الكبير، ولتدعيم وتمكين النجم عبدالفتاح عسيري من اللعب مع العالمي في الآسيوية، فقد تم شراء الفترة الحرة المتبقية بمبلغ 3 ملايين ريال، وتم تحويل المبلغ دعم مني للنادي، كل الشكر للأخوة عبدالرحمن الحلافي، وعبدالإله مؤمنهة على الاحترافية في العمل”.

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من جانبه، أعرب الإعلامي الرياضي، بسام اللحياني، عن دهشته من المبلغ الذي دفعته إدارة النصر للحصول على عبدالفتاح عسيري، رغم أنه في الفترة الحرة من عقده مع أهلي جدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ألف مبروك للاعب عبدالفتاح عسيري، والله يوفقه في هذه التجربة التي انتهى فيها الطموح، ووصلت إلى اقصى ما يمكن ان يحلم فيه، 8 مليون سنوياً بحسب الاخبار لـ 3 سنوات، 12 مليون مقدم عقد، 5 مليون للنادي إجمالي الصفقة 41 مليون ريال لانتقال لاعب محلي داخل الفترة الحرة وبدون دخول أندية منافسة!”.

وكان النصر قد حصل على توقيع عبدالفتاح عسيري ليمثل العالمي لمدة 3 مواسم مقبلة بدايةً من الموسم الرياضي المقبل 2020/21.

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