نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الأهلي والجونة في تحضيرات عودة الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 28-7-2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

وتعتبر هذه المباراة الثانية لفريق “الأهلي”، حيث واجه فريق سموحة يوم 24 يوليو الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، في أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف بطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

تُنقل مباراة “الأهلي والجونة” على قناة النادي الأهلي بثوبها الجديد، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت، وتقام المباراة على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – جونيور أجاي – رمضان صبحي – مروان محسن.

تشكيلة الجونة: اسلام طارق – لؤي وائل – محمد نجيب – أحمد صبحي – عمرو سعداوي – محمد ليلة – ناصر ناصر إسلام محارب – أحمد حمدي – كيمبابي – أحمد ياسر ريان.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للأهلي “وليد سليمان” 1-0

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الهدف الثاني للأهلي “ياسر ابراهيم” 2-0

الهدف الثالث للأهلي “مجدي أفشه” من ضربة جزاء 3-0

هدف الجونة الاول “أحمد مجدي” من ضربة جزاء 1-3

هدف الجونة الثاني “أحمد فتحي” بالخطأ فى مرماه 2-3

هدف الاهلي الرابع “محمد مجدي أفشه” 4-2

هدف الاهلي الخامس “بادجي” 5-2

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