أعلن المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر“، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق “الجونة” على ملعب مختار التتش. وجاء تشكيل الأهلي مغاير تمامًا عن تشكيلة مباراة سموحة، حيث قرر إراحة محمود عبد المنعم “كهربا”، والمهاجم السنغالي أليو بادجي. وشهدت تشكيلة الأهلي عودة نجم الفريق “رمضان صبحي” الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب عدم جاهزيته على المستوى البدني. والتالي تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – محمد هاني أليو ديانج – عمرو السولية وليد سليمان – جونيور أجاي – رمضان صبحي Advertisements مروان محسن تشكيلة الجونة: اسلام طارق لؤي وائل – محمد نجيب – أحمد صبحي – عمرو سعداوي محمد ليلة – ناصر ناصر إسلام محارب – أحمد حمدي – كيمبابي أحمد ياسر ريان. ..

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | فاير يعلن تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة الجونة وديًا قبل عودة الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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