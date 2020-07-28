بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وطنطا” الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز. تُنقل مباراة “الزمالك وطنطا” على قناة القناة الرسمية لنادي الزمالك، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت. تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الجيش ببرج العرب. وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة لفريق “الزمالك”، حيث واجه سموحة يوم 19 يوليو وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. Advertisements وفي يوم 23 يوليو واجه الفارس الأبيض نظيره “بيراميدز” على ملعب برج العرب، وخسر بهدف نظيف، كما لعب امام “وادي دجلة” يوم 26 يوليو وفاز عليه برباعية نظيفة. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا اليوم الزمالك 2-1 طنطا ????️ستاد الجيش ببرج العرب ????مباراة ودية ⌚انتهت تفاصيل المباراة ⚪تشكيلة الزمالك: في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”. خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة. خط الوسط: محمد حسن، إمام عاشور، كريم بامبو، محمد عنتر، محمود عبدالرازق “شيكابالا”. خط الهجوم: عمر السعيد.

????????تشكيلة طنطا: حراسة المرمى: محمد فتحي خط الدفاع: محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، أحمد سالم خط الوسط: كابونجا، محمد أسعد، أحمد الألفي، أحمد فهمي خط الهجوم: حسين فيصل، جون افيري.

“60⚽ جول – الزمالك – حسام أشرف.

“70⚽ جول – طنطا – محمد العشري.

“82⚽ جول – الزمالك – مصطفى فتحي. ..

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