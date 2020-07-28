رياضة | ريال مدريد يستهدف ضم نجم إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف ضم نجم إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد جدد إهتمامه بمارك روكا نجم خط وسط إسبانيول من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن وكلاء مارك روكا نجم إسبانيول عرضوا خدماته على ريال مدريد في الصيف الحالي.

وأوضح الموقع الإسباني أن إسبانيول بعد هبوطه لن يتمسك بمطلبه السابق 40 مليون يورو من أجل التخلي عن روكا ومن الممكن أن يوافق على بيعه بمبلغ أقل.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مارك روكا البالغ من العمر 23 عامًا يستطيع اللعب في الإرتكاز أو المحور وهو من خريجي إسبانيول ولم يلعب مع نادي آخر.