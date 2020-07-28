رياضة | الأهلي يهزم الجونة وديا بخماسية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الجونة وديا بخماسية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الأهلي وديا على نظيره الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار تحضيرات كلا الفريقين لاستئناف الدوري.
الشوط الأول
افتتح الأهلي السجيل مبكرا بعدما استغل وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر خطأ مزدوج بين محمد نجيب مدافع الجونة وإسلام طارق حارس مرماه ليضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.
بعد الهدف الأول الذي سجله الأهلي بدأ لاعبو الجونة في الظهور على ملعب مختار التتش بعدة تمريرات لكنها افتدت للدقة، لينش أصحاب القميص الأحمر هجمة منظمة تصل إلى علي معلول الذي سدد الكرة في الدقيقة 6 تصدى لها إسلام طارق ببراعة.
وفي الدقيقة 10 ظهرت أول ملامح الخطورة لفريق الجونة بعدما مرر أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء ناصر ناصر سددها قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للضيوف، ليرد رمضان صبحي بإضافة فرصة خطيرة للفريق الأحمر لتعزيز النتيجة.
وفي الدقيقة 15 شن محمد هاني غارة هجومية من الناحية اليمنى ليسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصل في يد إسلام طارق حارس مرمى الجونة في محاولة أخرى من لاعبو الفريق الأحمر لإحراز الهدف الثاني.
وانطلق أحمد صبحي الظهير الأيمن لفريق الجونة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية لكنها ارتطمت بجسد علي معلول وتضيع الهجمة المنظمة لرجال المدرب البرتغالي بيدرو بارني.
وكاد النيجيري جونيور أجاي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بعدما وصلته الكره من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 لكنه سدد الكرة أعلى عارضة إسلام طارق حارس مرمى الجونة.
وحصل فريق الجونة على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها إسلام محارب بطريقة جيدة ليسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء ويطلب من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لكن الصباحي أشار باستكمال اللعب.
ومن هجمة أخرى للجونة وبتمركز خاطئ لمدافعي الأهلي وصلت الكرة إلى أحمد ياسر ريان في الدقيقة 25 ليسدد الكرة برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي ويهدر فرصة إدراك التعادل لفريق الجونة.
ومرر أحمد صبحي الظهير الأيمن للجونة كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها إسلام محارب برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 32.
وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة في الدقيقة 33 هدفًا أبيض بعدما أشار الحكم المساعد بوقوعه في مصيدة التسلل.
ومن هجمة منظمة افي الدقيقة 36 نطلق محمد هاني من الناحية اليمنى مرر الكرة إلى رمضان صبحي الذي أعادها له مرة أخرى ليمرر ظهير أيمن الأهلي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان بتصويبة قوية لكنها ارتطمت بقدم لؤي وائل مدافع الجونة وتتحول إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة 38 انطلق كيامبادي من الناحية اليسرى وراوغ محمود متولي بسرعته لكن ياسر إبراهيم انقض على الكرة وأوقف انطلاقة لاعب الجونة ويفسد هجمة خطيرة للفريق الضيف، ليرد محمد هاني بتسديدة قوية علت عارضت إسلام طارق.
وفي الدقيقة 41 ارتقى ياسر إبراهيم أعلى الجميع وحول ركنية علي معلول المتقنة داخل شباك الجونة محرزًا الهدف الثاني للأهلي في الشوط لينتهي بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة.
الشوط الثاني
بدأ فريق الجونة الشوط الثاني برغبة في تقليص النتيجة حيث سدد كيامبادي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.
وسقط ياسر إبراهيم على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة في إحدى الكرات المشتركة مع والتر بواليا لاعب الجونة ليخرج متأثرًا بالإصابة، ليحل زميله أيمن أشرف بديلا له.
وحصل مروان محسن على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد تعرضه للعرقلة من محمود الجزار مدافع الجونة، ويسددها محمد مجدي "أفشة" داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث للفريق الأحمر.
بعد هدف الأهلي الثالث حاول لاعبو فريق الجونة العودة إلى المباراة وتسجيل هدف تقليص النتيجة حيث شن محمود شبراوي هجمة خطيرة لكنها مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.
وعادت الخطورة للاعبي الأهلي مرر مروان محسن الكرة إلى رمضان صبحي ليسدد الكرة لكنها ارتطمت بمحمود الجزار مدافع الجونة وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 60.
ومع وصول المباراة للدقيقة 60 أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر عددًا من التغييرات من أجل منح لاعبيه فرصة المشاركة والوقوف على مستواهم قبل استئناف مباريات الدوري.
واحتسب محمد الصباحي في الدقيقة 64 ركلة جزاء لصالح فريق الجونة بعدما لمست الكرة يد مدافع الأهلي ليسددها أحمد مجدي داخل الشباك ومقلصا النتيجة بإحرازه الهدف الأول لفريقه.
وأضاف فريق الجونة الهدف الثاني سريعا بعدما حول أحمد فتحي مدافع الأهلي الكرة برأسه بطريق الخطأ في الدقيقة 68 لتسكن الكرة شباك الفريق الأحمر.
بعد هدف الجونة الثاني حاول لاعبو الفريق الساحلي إحراز هدف التعادل في المقابل فإن لاعبو الفريق الأحمر حاولوا إضافة الهدف الرابع وتأمين النتيجة لينجح مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة ٨٢، وفي الدقيقة الأخيرة أضاف أليو باددي الهدف الخامس للأهلي لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.