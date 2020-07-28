رياضة | الأهلي يهزم الجونة وديا بخماسية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الجونة وديا بخماسية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الأهلي وديا على نظيره الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار تحضيرات كلا الفريقين لاستئناف الدوري.

الشوط الأول

افتتح الأهلي السجيل مبكرا بعدما استغل وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر خطأ مزدوج بين محمد نجيب مدافع الجونة وإسلام طارق حارس مرماه ليضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

بعد الهدف الأول الذي سجله الأهلي بدأ لاعبو الجونة في الظهور على ملعب مختار التتش بعدة تمريرات لكنها افتدت للدقة، لينش أصحاب القميص الأحمر هجمة منظمة تصل إلى علي معلول الذي سدد الكرة في الدقيقة 6 تصدى لها إسلام طارق ببراعة.

وفي الدقيقة 10 ظهرت أول ملامح الخطورة لفريق الجونة بعدما مرر أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء ناصر ناصر سددها قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للضيوف، ليرد رمضان صبحي بإضافة فرصة خطيرة للفريق الأحمر لتعزيز النتيجة.

وفي الدقيقة 15 شن محمد هاني غارة هجومية من الناحية اليمنى ليسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصل في يد إسلام طارق حارس مرمى الجونة في محاولة أخرى من لاعبو الفريق الأحمر لإحراز الهدف الثاني.

وانطلق أحمد صبحي الظهير الأيمن لفريق الجونة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية لكنها ارتطمت بجسد علي معلول وتضيع الهجمة المنظمة لرجال المدرب البرتغالي بيدرو بارني.

وكاد النيجيري جونيور أجاي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بعدما وصلته الكره من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 لكنه سدد الكرة أعلى عارضة إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

وحصل فريق الجونة على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها إسلام محارب بطريقة جيدة ليسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء ويطلب من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لكن الصباحي أشار باستكمال اللعب.

ومن هجمة أخرى للجونة وبتمركز خاطئ لمدافعي الأهلي وصلت الكرة إلى أحمد ياسر ريان في الدقيقة 25 ليسدد الكرة برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي ويهدر فرصة إدراك التعادل لفريق الجونة.

ومرر أحمد صبحي الظهير الأيمن للجونة كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها إسلام محارب برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 32.

وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة في الدقيقة 33 هدفًا أبيض بعدما أشار الحكم المساعد بوقوعه في مصيدة التسلل.

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ومن هجمة منظمة افي الدقيقة 36 نطلق محمد هاني من الناحية اليمنى مرر الكرة إلى رمضان صبحي الذي أعادها له مرة أخرى ليمرر ظهير أيمن الأهلي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان بتصويبة قوية لكنها ارتطمت بقدم لؤي وائل مدافع الجونة وتتحول إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38 انطلق كيامبادي من الناحية اليسرى وراوغ محمود متولي بسرعته لكن ياسر إبراهيم انقض على الكرة وأوقف انطلاقة لاعب الجونة ويفسد هجمة خطيرة للفريق الضيف، ليرد محمد هاني بتسديدة قوية علت عارضت إسلام طارق.

وفي الدقيقة 41 ارتقى ياسر إبراهيم أعلى الجميع وحول ركنية علي معلول المتقنة داخل شباك الجونة محرزًا الهدف الثاني للأهلي في الشوط لينتهي بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ فريق الجونة الشوط الثاني برغبة في تقليص النتيجة حيث سدد كيامبادي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وسقط ياسر إبراهيم على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة في إحدى الكرات المشتركة مع والتر بواليا لاعب الجونة ليخرج متأثرًا بالإصابة، ليحل زميله أيمن أشرف بديلا له.

وحصل مروان محسن على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد تعرضه للعرقلة من محمود الجزار مدافع الجونة، ويسددها محمد مجدي "أفشة" داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث للفريق الأحمر.

بعد هدف الأهلي الثالث حاول لاعبو فريق الجونة العودة إلى المباراة وتسجيل هدف تقليص النتيجة حيث شن محمود شبراوي هجمة خطيرة لكنها مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وعادت الخطورة للاعبي الأهلي مرر مروان محسن الكرة إلى رمضان صبحي ليسدد الكرة لكنها ارتطمت بمحمود الجزار مدافع الجونة وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 60.

ومع وصول المباراة للدقيقة 60 أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر عددًا من التغييرات من أجل منح لاعبيه فرصة المشاركة والوقوف على مستواهم قبل استئناف مباريات الدوري.

واحتسب محمد الصباحي في الدقيقة 64 ركلة جزاء لصالح فريق الجونة بعدما لمست الكرة يد مدافع الأهلي ليسددها أحمد مجدي داخل الشباك ومقلصا النتيجة بإحرازه الهدف الأول لفريقه.

وأضاف فريق الجونة الهدف الثاني سريعا بعدما حول أحمد فتحي مدافع الأهلي الكرة برأسه بطريق الخطأ في الدقيقة 68 لتسكن الكرة شباك الفريق الأحمر.

بعد هدف الجونة الثاني حاول لاعبو الفريق الساحلي إحراز هدف التعادل في المقابل فإن لاعبو الفريق الأحمر حاولوا إضافة الهدف الرابع وتأمين النتيجة لينجح مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة ٨٢، وفي الدقيقة الأخيرة أضاف أليو باددي الهدف الخامس للأهلي لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.