رياضة | بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى محمود وحيد لاعب فريق النادي الأهلي من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة الجونة الودية اليوم.

وكشف مصدر بالأهلي أن وحيد اشتكى من كدمة في وجه القدم إلى جانب شعوره بآلام في العضلة الخلفية وهو ما جعل الجهاز الفني يستبعده من لقاء اليوم.

Advertisements

ويخوض وحيد في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا حيث منحه الجهاز الطبي راحة من التدريبات الجماعية.

وتسببت الإصابة أيضا في غياب وحيد عن اللقاء الودي السابق للأهلي أمام سموحة حيث شهد اللقاء مشاركة علي معلول والصاعد محمد شكري.

وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابة قوية خلال احداث سير المباراة ليغادر على آثرها الملعب وفي انتظار خضوعه للفحص الطبي لمعرفة تشخيص الإصابة.