رياضة | فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستفسار من خالد محمود طبيب الفريق الأحمر عن نوعية الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

وقام المدرب السويسري بعقد جلسة سريعة مع طبيب الفريق الأحمر على هامش مباراة الأهلي الودية أمام الجونة لمعرفة نوع الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم خلال المباراة.

وكان مدافع الأهلي قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه الودية أمام الجونة في الدقيقة 48 بعد تعرضه للإصابة نتيجة كرة مشتركة مع والتر بواليا لاعب فريق الجونة.