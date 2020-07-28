رياضة | برشلونة يخطط لضم نجم فياريال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم نجم فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه يوجد تواصل بين مسئولي برشلونة ونظرائهم في فياريال من أجل صفقة يطمح لها مسئولو النادي الكتالوني من فريق الغواصات الصفراء.

وأفادت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أجروا أول إتصال لهم بالفعل مع فياريال من أجل معرفة وضع باو توريس نجم دفاع فياريال.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن إهتمام برشلونة بتوريس بعد الآداء المميز الذي قدمه مع فريقه، حيث يخطط برشلونة للتعاقد معه ليكون مستقبل دفاع البلوجرانا في الوقت الذي يعيش فيه جيرارد بيكي مواسمه الأخيرة مع البرسا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم الوحيد بتوريس لأن عدد من أندية الدوري الإنجليزي على رأسهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي يتطلعون أيضًا للتعاقد معه.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن باو توريس البالغ من العمر 22 عامًا هو من خريجي صفوف فياريال وخاض تجربة على سبيل الإعارة في صفوف مالاجا.