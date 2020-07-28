رياضة | ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادى من صفوف النادى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

وكشفت تقارير صحفية اليوم عن دراسة الزمالك تقديم عرض رسمي للنادى المصري خلال الفترة المقبلة لضم محمود وادي خاصة أنه مهاجم متميز .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا ، فى السادس من أغسطس المقبل.