رياضة | ختام ناجح للحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية للفروسية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ختام ناجح للحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية للفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختتمت منافسات الحلقة العاشرة من بطولة الجمهورية للفروسية المقامة على ملاعب نادي بيجاسوس – دريم لاند التي أفتتحت يوم السبت الماضي
. (Big Tour – Medium Tour – Small Tour)
شهدت منافسات الحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية منافسة شرسة بين الفرسان المشاركين حيث أقيمت جميع المباريات طبقا للمادة 238 بند 2 فقرة 2 من القانون الدولي للفروسية بإقامة شوط ترجيحي في حالة التعادل على المركز الأول ، حيث حرص مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على تطبيق جميع المعايير الدولية في البطولة .
في مباراة الـ Big Tour حسم الفارس أحمد ناصر النجار المباراة من الدورة الأساسية حيث حقق مع الجواد "طوكيو" زمن 64.94 ثانية بدون نقاط جزاء بينما حقق المركز الثاني والثالث الفارس مصطفى سعيد بالجوادين "شاكوفينا" و "داش" على التوالي حيث حقق بالأول 8 نقاط جزاء وزمن 64.11 ثانية بينما حقق بالأخير 8 نقاط جزاء بزمن 65.68 ثانية.
بينما في مباراة الـ Medium Tour اقتنص الفارس سيف الدين فكري على الجواد "أرثر" المركز الأول بعدما انهى الدورة الأساسية بدون نقاط جزاء بزمن 64.52 و بدون نقاط جزاء وزمن 46.12 في الشوط الترجيحي بينما حقق المركز الثاني الفارس زياد محمود السماحي بالجواد " فورلان" بدون نقاط جزاء بزمن 54.68 في الدورة الأساسية وبأربع نقاط جزاء وزمن 48.25 في الشوط الترجيحي, واقتنص المركز الثالث الفارس عبد الرحمن محرم شوشة والجواد "جلانتيكو رويال" بزمن 70.86 وبدون نقاط جزاء في الدورة الأساسية وزمن 48.39 وأربع نقاط جزاء في الشوط الترجيحي.
اما مباراة Small Tour فقد حقق المركز الأول الفارس أحمد ناصر النجار على الجواد "كيار" المركز الأول بعدما انهى الدورة الأساسية بدون نقاط جزاء بزمن 62.26 و بدون نقاط جزاء وزمن 31.72 في الشوط الترجيحي بينما حقق المركز الثاني الفارس زين شادي سمير بالجواد " بالي" بدون نقاط جزاء بزمن 67.13 في الدورة الأساسية وبدون نقاط جزاء وزمن 34.09 في الشوط الترجيحي, واقتنص المركز الثالث الفارس مصطفى سعيد والجواد "جيران دبليو" بزمن 69.44 وبدون نقاط جزاء في الدورة الأساسية وزمن 34.87 وبدون نقاط جزاء في الشوط الترجيحي.