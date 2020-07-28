رياضة | ختام ناجح للحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية للفروسية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ختام ناجح للحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية للفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الحلقة العاشرة من بطولة الجمهورية للفروسية المقامة على ملاعب نادي بيجاسوس – دريم لاند التي أفتتحت يوم السبت الماضي

. (Big Tour – Medium Tour – Small Tour)

شهدت منافسات الحلقة العاشرة لبطولة الجمهورية منافسة شرسة بين الفرسان المشاركين حيث أقيمت جميع المباريات طبقا للمادة 238 بند 2 فقرة 2 من القانون الدولي للفروسية بإقامة شوط ترجيحي في حالة التعادل على المركز الأول ، حيث حرص مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على تطبيق جميع المعايير الدولية في البطولة .

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في مباراة الـ Big Tour حسم الفارس أحمد ناصر النجار المباراة من الدورة الأساسية حيث حقق مع الجواد "طوكيو" زمن 64.94 ثانية بدون نقاط جزاء بينما حقق المركز الثاني والثالث الفارس مصطفى سعيد بالجوادين "شاكوفينا" و "داش" على التوالي حيث حقق بالأول 8 نقاط جزاء وزمن 64.11 ثانية بينما حقق بالأخير 8 نقاط جزاء بزمن 65.68 ثانية.

بينما في مباراة الـ Medium Tour اقتنص الفارس سيف الدين فكري على الجواد "أرثر" المركز الأول بعدما انهى الدورة الأساسية بدون نقاط جزاء بزمن 64.52 و بدون نقاط جزاء وزمن 46.12 في الشوط الترجيحي بينما حقق المركز الثاني الفارس زياد محمود السماحي بالجواد " فورلان" بدون نقاط جزاء بزمن 54.68 في الدورة الأساسية وبأربع نقاط جزاء وزمن 48.25 في الشوط الترجيحي, واقتنص المركز الثالث الفارس عبد الرحمن محرم شوشة والجواد "جلانتيكو رويال" بزمن 70.86 وبدون نقاط جزاء في الدورة الأساسية وزمن 48.39 وأربع نقاط جزاء في الشوط الترجيحي.

اما مباراة Small Tour فقد حقق المركز الأول الفارس أحمد ناصر النجار على الجواد "كيار" المركز الأول بعدما انهى الدورة الأساسية بدون نقاط جزاء بزمن 62.26 و بدون نقاط جزاء وزمن 31.72 في الشوط الترجيحي بينما حقق المركز الثاني الفارس زين شادي سمير بالجواد " بالي" بدون نقاط جزاء بزمن 67.13 في الدورة الأساسية وبدون نقاط جزاء وزمن 34.09 في الشوط الترجيحي, واقتنص المركز الثالث الفارس مصطفى سعيد والجواد "جيران دبليو" بزمن 69.44 وبدون نقاط جزاء في الدورة الأساسية وزمن 34.87 وبدون نقاط جزاء في الشوط الترجيحي.