رياضة | الأهلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول بثنائية نظيفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته الودية أمام الجونة متقدمًا بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار تحضيرات كلا الفريقين لاستئناف الدوري.

افتتح الأهلي السجيل مبكرا بعدما استغل وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر خطأ مزدوج بين محمد نجيب مدافع الجونة وإسلام طارق حارس مرماه ليضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

بعد الهدف الأول الذي سجله الأهلي بدأ لاعبو الجونة في الظهور على ملعب مختار التتش بعدة تمريرات لكنها افتدت للدقة، لينش أصحاب القميص الأحمر هجمة منظمة تصل إلى علي معلول الذي سدد الكرة في الدقيقة 6 تصدى لها إسلام طارق ببراعة.

وفي الدقيقة 10 ظهرت أول ملامح الخطورة لفريق الجونة بعدما مرر أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء ناصر ناصر سددها قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للضيوف، ليرد رمضان صبحي بإضافة فرصة خطيرة للفريق الأحمر لتعزيز النتيجة.

وفي الدقيقة 15 شن محمد هاني غارة هجومية من الناحية اليمنى ليسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصل في يد إسلام طارق حارس مرمى الجونة في محاولة أخرى من لاعبو الفريق الأحمر لإحراز الهدف الثاني.

وانطلق أحمد صبحي الظهير الأيمن لفريق الجونة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية لكنها ارتطمت بجسد علي معلول وتضيع الهجمة المنظمة لرجال المدرب البرتغالي بيدرو بارني.

وكاد النيجيري جونيور أجاي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بعدما وصلته الكره من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 لكنه سدد الكرة أعلى عارضة إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

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وحصل فريق الجونة على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها إسلام محارب بطريقة جيدة ليسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء ويطلب من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لكن الصباحي أشار باستكمال اللعب.

ومن هجمة أخرى للجونة وبتمركز خاطئ لمدافعي الأهلي وصلت الكرة إلى أحمد ياسر ريان في الدقيقة 25 ليسدد الكرة برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي ويهدر فرصة إدراك التعادل لفريق الجونة.

ومرر أحمد صبحي الظهير الأيمن للجونة كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها إسلام محارب برأسه ضعيفة في يد محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 32.

وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة في الدقيقة 33 هدفًا أبيض بعدما أشار الحكم المساعد بوقوعه في مصيدة التسلل.

ومن هجمة منظمة افي الدقيقة 36 نطلق محمد هاني من الناحية اليمنى مرر الكرة إلى رمضان صبحي الذي أعادها له مرة أخرى ليمرر ظهير أيمن الأهلي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان بتصويبة قوية لكنها ارتطمت بقدم لؤي وائل مدافع الجونة وتتحول إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38 انطلق كيامبادي من الناحية اليسرى وراوغ محمود متولي بسرعته لكن ياسر إبراهيم انقض على الكرة وأوقف انطلاقة لاعب الجونة ويفسد هجمة خطيرة للفريق الضيف، ليرد محمد هاني بتسديدة قوية علت عارضت إسلام طارق.

وفي الدقيقة 41 ارتقى ياسر إبراهيم أعلى الجميع وحول ركنية علي معلول المتقنة داخل شباك الجونة محرزًا الهدف الثاني للأهلي في الشوط لينتهي بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة.