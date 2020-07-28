رياضة | عاجل- الأهلي يجدد تعاقده مع مروان محسن لـ 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يجدد تعاقده مع مروان محسن لـ 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقبلة.

وينتهي عقد مروان محسن مع الأهلي في الموسم المقبل، لكن النادي الأحمر نجح في تجديد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم أخرى.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مروان محسن 3 سنوات جديدة في الأهلي".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد فتح مفاوضات مع اللاعب في الايام الماضية للاتفاق معه على تجديد عقده بالفترة القادمة.