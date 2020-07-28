رياضة | كارتيرون يستبعد 13 لاعبًا من مواجهة طنطا استعدادا للقاء الجيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستبعد 13 لاعبًا من مواجهة طنطا استعدادا للقاء الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على استبعاد كل من محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى محمد، أسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الجهاز الفني باستبعاد اللاعبين من مباراة اليوم أمام طنطا، استعداد لمواجهة طلائع الجيش الودية غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الفريق الودية قبل إستئناف الموسم الكروي الحالي.