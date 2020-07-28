رياضة | تعرف على خريطة برامج قناة النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على خريطة برامج قناة النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت قناة النادي الأهلي برئاسة إيهاب الخطيب، في ثوبها الجديد بعدما تم إعادة فتحها مرة أخرى أمس الإثنين، في إطلالة حديثة ومتجددة لكل جماهير القلعة الحمراء.

وشهدت القناة تواجد عدد كبير من رموز النادي الأهلي وأساطيره، والتي افتتحت بكلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وكشفت قناة النادي الأهلي، عن خريطة البرامج الخاصة بها والتي سيتم بثها عبر شاشتها بالفترة المقبلة والتي جاءت كالآتي:-

برنامج "الأبطال" ويقدمه هيثم السعيد، ويذاع مرتين أسبوعيًّا يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج "١٠ الصبح في الأهلي" ويقدمه كريم كوجك ونهاوند سري، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء في العاشرة صباحًا.

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برنامج "البيت الكبير" ويقدمه هاني رمزي وسهام صالح، ويذاع يوميًّا طوال أيام الأسبوع في العاشرة مساء.

برنامج "السادسة" ويقدمه سارة محسن وأحمد سمير، ويذاع من الجمعة إلى الخميس أسبوعيًّا في الساعة السادسة مساء.

برنامج "ملك وكتابة" ويقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ويذاع مرتين أسبوعيًّا يومي الإثنين والخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج "التريند" ويقدمه محمد سعيد وأمير هشام، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء أسبوعيًّا في الخامسة مساء.

برنامج "المجري" ويقدمه الكابتن مصطفى عبده، وسيكون سهرة أسبوعية.

بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي، ومجموعة أخرى من البرامج يتم الإعلان عنها.