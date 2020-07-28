رياضة | حسين السيد يحضر مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين السيد يحضر مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسين السيد لاعب النادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي على حضور مباراة الفريق الأحمر الودية أمام الجونة والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستغل الظهير الأيسر للفريق الأحمر تواجده في القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل متابعة المباراة التي تقام حاليا.

ومن المقرر أن يسافر حسين السيد إلى تونس خلال الفترة المقبلة من أجل الانضمام إلى تدريبات فريقه استعدادًا لعودة مباريات الدوري التونسي.