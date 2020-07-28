رياضة | بشكتاش يطلب تجديد إعارة "النني" بشكل رسمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يطلب تجديد إعارة "النني" بشكل رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي بشكتاش التركي عرضاً لنادي أرسنال الإنجليزي لتمديد عقد إعارة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الانجليزي.

ووفقا لصحيفة «ميليات» التركية فإن بشكتاش طلب من ارسنال مد اعارة النني مع تحمل نصف راتب اللاعب الذي يتقاضى 2.5 مليون يورو سنويًا.

واشارت الصحيفة إلى آرسنال يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي ولكنه قد يوافق على نظام الإعارة من جديد لعدم وصول عروض للنجم المصري.