رياضة | بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو الأهلي وبيراميدز، من إبرام صفقة تبادلية، كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بين الفريقين.

الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

كشفت تقارير صحفية، عن ترحيب مسؤولي بيراميدز، بإبرام صفقة تبادلية مع النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال التواصل لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء.

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وأوضحت التقارير أن ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، يحاول الوصول إلى إتفاق رسمى مع النادى الأهلى لضم الثلاثي عمار حمدى ومحمد شريف وأحمد الشيخ بصفة نهائية، مقابل انتقال الثنائي أحمد الشناوي وإيريك تراوري للأهلي.

الجدير بالذكر أن عمار حمدي انتقل لصفوف طلائع الجيش، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، فيما أعار الأهلي لاعبه محمد شريف لصفوف إنبي لمدة عام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه تمسك المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعودة محمد شريف، بعد تألق مع إنبي وتسجيل 9 أهداف في بطولة الدوري.