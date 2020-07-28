الامارات | ديمبلي يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 8 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لصفوف فريقه برشلونة الإسباني بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، عاد ديمبلي لتدريبات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي كما لم يخض أي مباراة تحت قيادة المدرب كيكي سيتين بسبب الإصابات المتلاحقة التي أثرت عليه بالسلب منذ انتقاله للنادي الكاتالوني في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

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وتعرض ديمبلي لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن خلال مباراة برشلونة أمام دورتموند في نوفمبر الماضي ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

وبات ديمبلي جاهزا للمشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريق مع نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب دور الستة عشر على ملعب كامب نو.

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