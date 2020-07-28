شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الخامسة لمصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد هويدي، مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق.

واطمأن الجهاز الفني على سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تجريها الأندية لاستئناف بطولة الدوري.

وكانت مسحات الكشف عن فيروس كورونا الأربعة السابقة التي خضع لها قد جاءت جميع نتائجها سلبية.