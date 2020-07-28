شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سبب استبعاد 13 لاعبًا من ودية طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح نادي الزمالك سبب استبعاد 13 لاعبًا من مباراة طنطا الودية، المقامة على ملعب الجيش ببرج العرب، استعدادًا لعودة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو، على استبعاد كل من محمد أبوجبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبدالشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى محمد، أسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الجهاز الفني باستبعاد اللاعبين من مباراة اليوم أمام طنطا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش الودية غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الفريق الودية قبل استئناف الموسم الكروي الحالي.