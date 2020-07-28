شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يعلن برنامج تدريبات الزمالك خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل التواجد بمعسكر مغلق بمدينة برج العرب.
وقال «زاهر» إن الفريق سيخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، ثم يخوض التدريبات الجماعية صباح الخميس قبل العودة للقاهرة.
وأضاف: «الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر منح اللاعبين إجازة الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تُستأنف التدريبات مرة أخرى يوم السبت».
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