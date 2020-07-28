المقاصة يواجه الإسماعيلي وديًا للمرة الثانيه غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه الإسماعيلي وديًا للمرة الثانيه غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك في ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال الدوري.
وكان فريق المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية، بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.
وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق، واطمأن الجهاز الفني على سلامة الجميع.
وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يواجه الإسماعيلي وديًا للمرة الثانيه غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.