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المقاصة يواجه الإسماعيلي وديًا للمرة الثانيه غدًا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك في ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال الدوري.

وكان فريق المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية، بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق، واطمأن الجهاز الفني على سلامة الجميع.

وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    92,482

  • تعافي

    34,838

  • وفيات

    4,652

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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