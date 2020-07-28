شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه الإسماعيلي وديًا للمرة الثانيه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك في ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال الدوري.

وكان فريق المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية، بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق، واطمأن الجهاز الفني على سلامة الجميع.

وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.