شكرا لقرائتكم خبر عن في الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة «الزمالك» و «طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا الودية، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «برج العرب»، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري العام المصري بعد التوقف.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب نادي الزمالك ولكن دون إحراز أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويأمل الجاهز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي «كارترون» الوقوف على أخر استعدادات الفريق للتجهيز بشكل كامل لعودة المنافسات والمباريات خاصة بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.