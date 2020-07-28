شكرا لقرائتكم خبر عن في الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الجونة بهدفين مقابل لاشئ ودياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والجونة الودية، بتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريق، على ملعب مختار التتش، وذلك استعداد لعودة مباريات الدوري المصري.
وأحرز أهداف الأهلي كلاً من وليد سليمان في الدقيقة الثانية من المباراة، وياسر إبراهيم في الدقيقة ٤١، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على الجونة.
تأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادات فرق الدوري الممتاز لعودة المنافسات مرة أخرى من أجل استمرار جدول المسابقة بعد التوقف بسبب وباء كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر في الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الجونة بهدفين مقابل لاشئ ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.