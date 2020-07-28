شكرا لقرائتكم خبر عن في الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الجونة بهدفين مقابل لاشئ ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والجونة الودية، بتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريق، على ملعب مختار التتش، وذلك استعداد لعودة مباريات الدوري المصري.

وأحرز أهداف الأهلي كلاً من وليد سليمان في الدقيقة الثانية من المباراة، وياسر إبراهيم في الدقيقة ٤١، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على الجونة.

تأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادات فرق الدوري الممتاز لعودة المنافسات مرة أخرى من أجل استمرار جدول المسابقة بعد التوقف بسبب وباء كورونا.