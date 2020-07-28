شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الموقف النهائي بشأن عودة «بن شرقي» و«أوناجم» من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك تواصل مستمر مع السفير المصري في المغرب، من أجل عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأنه يتم متابعة الأمر بشكل يومي بالتنسيق بين السفارة وإدارة النادي.
ومن المقرر أن يعود الثنائي المغربي إلى القاهرة أثناء عيد الأضحي من أجل الانضمام لتدريبات الفريق في معسكره المغلق بالإسكندرية، والذي سيعود له السبت المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن الموقف النهائي بشأن عودة «بن شرقي» و«أوناجم» من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.