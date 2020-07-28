شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الموقف النهائي بشأن عودة «بن شرقي» و«أوناجم» من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك تواصل مستمر مع السفير المصري في المغرب، من أجل عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأنه يتم متابعة الأمر بشكل يومي بالتنسيق بين السفارة وإدارة النادي.

ومن المقرر أن يعود الثنائي المغربي إلى القاهرة أثناء عيد الأضحي من أجل الانضمام لتدريبات الفريق في معسكره المغلق بالإسكندرية، والذي سيعود له السبت المقبل.