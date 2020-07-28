شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن 3 إصابات بكورونا في صفوف الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، بعد المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد- 19».
وقال النادي عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، إن المسحة التي أجراها الفريق أثبتت إصابة لاعبين وأحد أفراد الجهاز الفني.
وأشار النادي إلى أنه تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات لعزل المصابين، من خلال الدكتور عمرو الأشلم، طبيب الفريق.
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