شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يرفض الوديات ويشيد بمعسكر «مصر» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى خالد جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر، على المعسكر المغلق الذي دخله الفريق بفندق تيوليب القوات المسلحة بالإسماعيلية، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال بطولة الدوري.

وقال «جلال»: «خضنا مباراتين وديتين أمام الجونة وإنبي، وحققنا فيهما نتائج إيجابية بالتعادل، ونفذنا فيهما العديد من الخطط والجمل، وتجربة بعض أشكال التشكيل التي سنعتمد عليها».

ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية جديدة خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بالتدريبات اليومية عقب العودة من الراحة.