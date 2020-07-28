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مدير ليفركوزن الرياضي ينفي الإهتمام بحارس مرمى أياكس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

نفى المدير الرياضي لنادي ​باير ليفركوزن​ الألماني ​سيمون رولفز​ أن يكون فريقه مهتماً بالتعاقد مع حارس مرمى نادي اياكس امستردام الهولندي والدولي الكاميروني ​اندريه اونانا​.

وكان التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى ان النادي الهولندي قد رفض عرضاً بقيمة 20 مليون يورو مقدماً من أجل حارسه.

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وقال المدير عند سؤاله عن الأمر في حديث مع صحيفة كيكر الألمانية :"لوكاس هراديكي قدم موسماً جيداً، لدينا حارس مرمى جيد".

يذكر أن أونانا متابع أيضاً من قبل نادي الإنكليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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