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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير ليفركوزن الرياضي ينفي الإهتمام بحارس مرمى أياكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
نفى المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني سيمون رولفز أن يكون فريقه مهتماً بالتعاقد مع حارس مرمى نادي اياكس امستردام الهولندي والدولي الكاميروني اندريه اونانا.
وكان التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى ان النادي الهولندي قد رفض عرضاً بقيمة 20 مليون يورو مقدماً من أجل حارسه.
وقال المدير عند سؤاله عن الأمر في حديث مع صحيفة كيكر الألمانية :"لوكاس هراديكي قدم موسماً جيداً، لدينا حارس مرمى جيد".
يذكر أن أونانا متابع أيضاً من قبل نادي تشيلسي الإنكليزي.
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