مدير ليفركوزن الرياضي ينفي الإهتمام بحارس مرمى أياكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

نفى المدير الرياضي لنادي ​باير ليفركوزن​ الألماني ​سيمون رولفز​ أن يكون فريقه مهتماً بالتعاقد مع حارس مرمى نادي اياكس امستردام الهولندي والدولي الكاميروني ​اندريه اونانا​.



وكان التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى ان النادي الهولندي قد رفض عرضاً بقيمة 20 مليون يورو مقدماً من أجل حارسه.

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وقال المدير عند سؤاله عن الأمر في حديث مع صحيفة كيكر الألمانية :"لوكاس هراديكي قدم موسماً جيداً، لدينا حارس مرمى جيد".

يذكر أن أونانا متابع أيضاً من قبل نادي تشيلسي الإنكليزي.