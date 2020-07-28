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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيولي: علينا المحافظة على المستوى الحالي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
اشار المدير الفني لنادي ميلان ستيفانو بيولي الى ضرورة المحافظة على المستوى الحالي للفريق خلال الموسم القادم.
وقال بيولي في تصريحات صحفية :"لدينا مباراتان متبقيتان، يجب أن نواجه كل مباراة بتصميم وتركيز، ستستمر التفاصيل في إحداث الفرق".
وتابع: "يجب لعب المباريات باحترام كبير، سامبدوريا وضع يوفنتوس في موقف صعب ، إنهم بخير، إنهم يلعبون بسهولة لأنهم وصلوا إلى هدفهم، رانييري قام بعمل رائع".
واتم: "يوم 2 اب قريب، ثم سنقيم للموسم المقبل، الموسم القادم يجب أن نواصل النتائج التي حققناها منذ كانون الثاني".
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