بيولي: علينا المحافظة على المستوى الحالي في الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

اشار المدير الفني لنادي ​ميلان​ ​ستيفانو بيولي​ الى ضرورة المحافظة على المستوى الحالي للفريق خلال الموسم القادم.

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وقال بيولي في تصريحات صحفية :"لدينا مباراتان متبقيتان، يجب أن نواجه كل مباراة بتصميم وتركيز، ستستمر التفاصيل في إحداث الفرق".

وتابع: "يجب لعب المباريات باحترام كبير، سامبدوريا وضع يوفنتوس في موقف صعب ، إنهم بخير، إنهم يلعبون بسهولة لأنهم وصلوا إلى هدفهم، رانييري قام بعمل رائع".

واتم: "يوم 2 اب قريب، ثم سنقيم للموسم المقبل، الموسم القادم يجب أن نواصل النتائج التي حققناها منذ كانون الثاني".