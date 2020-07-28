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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيكولاس: ارتيتا بامكانه اصلاح ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
أكد اسطورة نادي ارسنال تشارلي نيكولاس أن المدرب الجديد ميكيل أرتيتا يمكنه إصلاح دمار 6 سنوات في النادي.
ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات نيكولاس التي اتت على الشكل التالي: "إنه نادٍ في حالة من السقوط الحر ولم يتم إصلاح الأشياء منذ ست سنوات".
واضاف: "لقد احتلوا المركز الثامن لأنهم فازوا بـ 14 مباراة فقط، وهذا أقل ما يمكنني تذكره الآن، ربما يمكنني أن أنظر إلى الوراء أثناء دخول أرتيتا".
واختتم: "لكن علي أن أعتبره موسمًا كاملاً، أنا لست رجلًا كبيرًا للإحصائيات، وإحصائياته لم تكن رائعة، ولكن أعتقد أننا كأرسنال نريد أن نرى التقدم ونحن كذلك، وكان هناك الكثير من التعادلات، ألقي نظرة على بيير إيميريك أوباميانغ، أهدافه كانت رائعة، كلا الحارسين كانا جيدين، بخلاف ذلك، أنا أنظر إلى بوكايو ساكا، ولكن لا يوجد لاعبون آخرون ذوو مضمون حقيقي".
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