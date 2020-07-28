شكرا لقرائتكم سلام كورونا بين وليد سليمان ورمضان صبحى بعد هدف الحاوي بشباك الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل وليد سليمان لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه فى شباك الجونة في ال، قبل عودة بطولة الدورى المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل وتبادل الحاوي مع زميله رمضان صبحى الفرحة على طريقة سلام كورونا.

وكان الأهلى قد واجه فريق سموحة مساء الجمعة الماضى بالتتش وفاز الأحمر برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين" وهدفاً لكل من أجاى ومروان محسن.

يتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لمواصلة تجربة لاعبيه فى ودية اليوم واختبار لياقتهم البدنية وتنفيذ بعض الخطط الفنية بجانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة كما حدث فى ودية سموحة حينما دفع المدير الفنى بكلاً من محمد شكرى وعربى بدر.

وتقام ودية اليوم وسط إجراءات احترازية مُشددة من جانب إدارة الأهلى التى كثّفت من عمليات التعقيم خلال الفترة الماضية لاسيما بعد إصابة حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس "كورونا"، كما خضع اللاعبين ومعهم حمدى فتحى لمسحة طبية سادسة مساء أول أمس، الأحد، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين قبل ودية اليوم .

ولم يتحدد موقف صالح جمعة من المشاركة فى ودية اليوم بعدما تم إستبعاده من ودية سموحة الأخيرة، بعد الجلسة التى عقدها معه رينيه فايلر بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد استشارى التغذية بالجهاز الفنى للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستواه ولياقته البدنية.

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وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة،وإستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات.







