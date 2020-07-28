شكرا لقرائتكم محمد شبانة: اتحاد الكرة أحال مشاركة المنتخب بدورة قطر لوزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة، فى لايف اليوم السابع، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، أحالت ملف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2021، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للبت فى الأمر سواء بالموافقة أوا الاعتذار.

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وأوضح شبانة فى لايف اليوم السابع ، ان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قال إن اللجنة الخماسية قررت إحالة الملف للوزير من أجل البت فيه"، موضحًا أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة من أجل حسم موقفه من مشاركة المنتخب في الدورة الودية أو الاعتذار.

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كان وجه دعوة للمنتخبات العربية وعددها 22 منتخبًا للمشاركة في الدورة الودية بقطر.