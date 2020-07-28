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المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية بمواجهة الدراويش غدا

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بنادي المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك  فى ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري. 

 

وكان فريق المقاصة قد ادي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي. 

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واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس   جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق ، واطمأن الجهاز الفني  علي سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت  المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.

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