المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية بمواجهة الدراويش غدا

شكرا لقرائتكم المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية بمواجهة الدراويش غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بنادي المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك فى ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري.
وكان فريق المقاصة قد ادي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق ، واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.
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