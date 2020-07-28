شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من ودية الزمالك مع طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من عمر مواجهة الزمالك مع نظيره طنطا، التى انطلقت فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء،في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أحداث الشوط الاول بلا خططوة وتبادل الفريقين اللعب فى وسط الملعب مع تركيز طنطا على اللعب خلف مدافعين الزمالك على الأجناب، حيث جاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

توقفت مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا من أجل إلتقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، وتأتى تلك المواجهة الودية التى مازال التعادل السلبى يسيطر عليها،

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