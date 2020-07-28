شكرا لقرائتكم بيراميدز يرفض بيع دونجا للزمالك بسبب دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادى بيراميدز باستمرار نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، وعدم رحيله أو انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما إرسال مسئولى النادى الأبيض عرضًا رسميًا لضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث ينتظر الزمالك رد مسئولى بيراميدز على العرض المُقدم لضم اللاعب، حتى الأن ، وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إن هناك تمسك كبير ببقاء "دونجا" وعدم رحيله بنهاية الموسم المقبل، خاصة وأن مسئولو الفريق السماوى لديهم طموح كبير بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، ويقترب بشدة من حصد بطاقة المشاركة فى دورى الأبطال، وفى حالة المشاركة سيكون الطموح أكبر لتقديم مستوى مميز والمنافسة بقوة على اللقب، الأمر الذى يحتاج لكافة العناصر الأساسية بالفريق.

وكان مصدر مقرب من نبيل عماد كشف عن أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.

وخضع نبيل عماد دونجا، مؤخرًا، لأشعة على الساعد الأيمن، التى أثبتت تعرض اللاعب لجزع بسيط فى الذراع، ويحتاج لفترة راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق طنطا يوم 10 بالشهر المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى إلى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.