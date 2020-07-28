شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الجونة بهدفي إبراهيم وسليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول المباراة الودية التي تجمع فريقي الأهلي والجونة على وقع تقدم الأهلي بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان في الدقيقة الثانية وياسر إبراهيم في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

ويستعد الأهلي والجونة خلال الفترة الحالية لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على سموحة في الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، بينما تواجه الجونة أمام إف سي مصر باللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه إنبي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام يوم 9 من أغسطس المقبل.

تشكيل الأهلي أمام الجونة اليوم جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، وخط الوسط: عمرو السولية، ديانج، وليد سليمان، رمضان صبحي، أجاي، وخط الهجوم: مروان محسن.

فيما جاء تشكيل الجونة أمام الأهلي اليوم، حراسة المرمى : إسلام طارق، خط الدفاع : أحمد صبحي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي، خط الوسط : محمد محسن "ليلة" - ناصر ناصر - إسلام محارب - أحمد حمدي - ألان كيامبادي، وخط الهجوم : أحمد ياسر ريان.