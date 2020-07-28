الامارات | مونشنجلادباخ يعتزم مكافأة مشجع رفض النطق بإسم الغريم التقليدي للنادي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ يعتزم مكافأة مشجع رفض النطق بإسم الغريم التقليدي للنادي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم يعتزم مكافأة مشجع رفض النطق باسم فريق كولون، الغريم التقليدي لمونشنجلادباخ، في برنامج مسابقات تليفزيوني وتنازل عن جائزته المالية بهذه الطريقة.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"يجب مكافأة هذا السلوك المثالي. عزيزي المتسابق رجاء تواصل معنا. الراعي الرئيسي للنادي ونحن لدينا شيئا لك"، ولم يفصح النادي عن أي تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تم سؤال المرشح في برنامج مسابقات تليفزيوني على قناة "أيه.أر.دي" عن اسم الفريق الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثانية الألماني في 2019.
ورغم أن المتسابق كان يعلم أن كولون هو الإجابة الصحيحة، إلا أنه قال :"لا لن أنطق هذا الاسم".
وتسبب رفض المتسابق الإجابة على هذا السؤال في خروجه من المسابقة ولكنه على الأقل عاد لمنزله بعد أن حصل على 2500 يورو (2930 دولار) وأكد :"لن أنطق الاسم مطلقا، نظرا لأنني مشجع لمونشنجلادباخ، وليس من أجل أي أموال في العالم".
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