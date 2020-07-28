شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (1)-(0) الجونة.. مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتلقى الأن فريقا الأهلي والجونة ، في مباراة ودية استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز والمقرر يوم 6 أغسطس المقبل.

وإليكم أبرز أحداث المباراة:

وليد سليمان يسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 2 من زمن المباراة.