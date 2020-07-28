شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من «كارتيرون».. الزمالك يتدرب أثناء صيام يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيضطر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتحمل مشقة التدريب أثناء صيامهم يوم الخميس المقبل، الذي يصادف وقفة عرفة، وذلك بعدما قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مران صباح الخميس، قبل أن يختم الفريق معسكره الثاني في برج العرب بشكل مؤقت لحين العودة إليه مرة ثانية.

وعقب أن يؤدي اللاعبون مران الخميس سيعود الفريق إلى القاهرة لقضاء ليلة وقفة عيد الأضحي مع أهلهم وذويهم، على أن يحصلوا على راحة سلبية الجمعة أول أيام عيد الأضحى، بعدها يسافر الفريق مرة ثانية إلى الإسكندرية لاستكمال المعسكر في مرحلته الثانية.