شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد شباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة.

واستعرض اتحاد شباب العمال رسالة ومهمة وخطة الاتحاد، بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات والتي ستسهم في الدفع بالاتحاد إلى الأمام.

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد أن هدف الاتحاد التدريب والتثقيف والتوعية، مؤكدًا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف شباب العمال منها التثقيفية والتوعوية والتدريبية، والتي من ضمنها الأنشطة التوعوية للوقاية من كورونا، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات في مجال الإغاثة وكيفية مواجهة الكوارث، ودورات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة.

فيما استعرضت قيادات وزارة الشباب والرياضة كافة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة والتي من الممكن مشاركة الاتحاد فيها، والاستفادة منها.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحي بتأهيل شباب العمل في مجال التثقيف السياسي والقيادة، بالإضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتحويل مبادرة «مصر أجمل بشبابها»، التي كانت تنفذها الوزارة، إلى مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة اتحاد شباب العمال.

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