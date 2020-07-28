شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يلتقى رئيس المجلس الدولي للرياضات والألعاب التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خليل أحمد خان، رئيس المجلس الدولى للرياضات والألعاب التقليدية، وهشام محمد الطاهر، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناول الاجتماع التعريف بالمجلس وبالرياضات والألعاب التقليدية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون المستقبلي المتبادل بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة من خلال إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس.

وتم استعراض خلال الاجتماع أهداف المجلس، والتي تتمثل في مساعدة جميع الجهات المعنية والمهتمة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية، في موائمة وتنسيق الجهود والقدرات بغرض توفير التوجيه والمشورة والحفاظ على المبادرات والبرامج ذات الصلة للرياضات والألعاب التقليدية لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى.