شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الجونة.. وعودة «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة الودية، المقرر انطلاقها بعد قليل في تمام الخامسة مساء، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز وخوض غمار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وشهد التشكيل عودة رمضان صبحي للمشاركة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة، فيما دخل مروان محسن في مركز المهاجم بدلًا من أليو بادجي، الذي بدأ اللقاء السابق.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، عمر السولية، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وليد سليمان

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الهجوم: مروان محسن