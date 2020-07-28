شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم الوديات بمواجهة طلائع الجيش غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سلسلة مبارياته الودية خلال برنامج الإعداد بمواجهة طلائع الجيش غدا الأربعاء في معسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية. وينتظر ان يخوض المارد الأبيض المباراة ف يالخامسة مساء الغد وسيتم نقلها علي الهواء مباشرة علي قناة النادي الفضائية . وستقر الجهاز الفني علي ان تكون مباراة طلائع الجيش التجربة الودية الأخيرة بعد ان خاض الفري ق 3 وديات امام سموحه وفاز فيها بخمسة أهدف مقابل هدف ثم تعثر امام بيراميدز بهدف نظيف وفاز علي وادي دجلة برباعية قبل ان يلتقي طنطا اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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